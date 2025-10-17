Интернет и СМИ
09:57, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с переводом на карту

Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Мошенники могут использовать переводы на карту для обмана россиян. Об этом сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы», — предупредили в ведомстве. Отмечается, что злоумышленники используют переводы, чтобы после получения обратного перевода начать запугивать человека финансированием террористических организаций. Также аферисты могут таким образом попытаться втянуть гражданина в схему с обналичиванием средств.

В МВД посоветовали россиянам, которым поступили деньги от неизвестного, прежде всего проверить, действительно ли средства были зачислены на счет, поскольку иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводе. Проверить баланс можно через мобильный банк или сайт банка.

Если деньги действительно поступили, то нужно сообщить об этом в банк. Там зарегистрируют обращение и проверят источник перевода. В ведомстве призвали не переводить поступившие средства самостоятельно и вместо этого использовать официальные функции возврата. «В некоторых банках (...) предусмотрена безопасная функция возврата ошибочного перевода прямо в приложении. Это исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок», — рассказали в МВД.

Также в ведомстве напомнили, что нельзя использовать поступившие деньги. Даже если сумма небольшая, ее расходование могут признать неосновательным обогащением. В таком случае человека обяжут вернуть деньги и оплатить возможные судебные издержки. «Сохраняйте всю переписку и звонки. Зафиксируйте сообщения и контакты, связанные с переводом, — они могут пригодиться при разбирательстве», — дали еще одну рекомендацию в министерстве.

Ранее сообщалось о другой схеме, которую мошенники используют для обмана россиян. Аферисты начали рассылать пользователям программу удаленного доступа к онлайн-банку.

    Все новости