Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 17 октября 2025Россия

Побывавшему в зоне СВО российскому врачу отказывались присваивать статус ветерана

Побывавшему в зоне СВО врачу-башкирцу отказывались присваивать статус ветерана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Врачу из Башкирии, побывавшему в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе, отказывались присваивать статус ветерана боевых действий. Россиянин был вынужден обратиться в суд ради достижения справедливости, об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Мужчина добровольно ездил на фронт в 2022 году, там он пробыл около месяца. В зоне спецоперации он проводил экспертизы, осматривал тела военных на полях боев и помогал идентифицировать их личности.

После возвращения, когда медик обратился в Минздрав, желая получить документы, ему заявили, что никто его на фронт ехать не заставлял. Аналогичный комментарий мужчина получил и в военкомате.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

На суде россиянин попросил суд признать его ветераном боевых действий, поскольку он, согласно закону, работал в зоне СВО. Его адвокат добавил на заседании, что в командировку врача отправил работодатель, но сделал он это по инициативе Минздрава.

Суд поддержал доводы истца, в ближайшее время ему должны предоставить документы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейский похитил у вдовы участника спецоперации два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости