Побывавшему в зоне СВО российскому врачу отказывались присваивать статус ветерана

Побывавшему в зоне СВО врачу-башкирцу отказывались присваивать статус ветерана

Врачу из Башкирии, побывавшему в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе, отказывались присваивать статус ветерана боевых действий. Россиянин был вынужден обратиться в суд ради достижения справедливости, об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Мужчина добровольно ездил на фронт в 2022 году, там он пробыл около месяца. В зоне спецоперации он проводил экспертизы, осматривал тела военных на полях боев и помогал идентифицировать их личности.

После возвращения, когда медик обратился в Минздрав, желая получить документы, ему заявили, что никто его на фронт ехать не заставлял. Аналогичный комментарий мужчина получил и в военкомате.

На суде россиянин попросил суд признать его ветераном боевых действий, поскольку он, согласно закону, работал в зоне СВО. Его адвокат добавил на заседании, что в командировку врача отправил работодатель, но сделал он это по инициативе Минздрава.

Суд поддержал доводы истца, в ближайшее время ему должны предоставить документы.

