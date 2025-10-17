Подсчитан ущерб бюджету России при поставках спецоборудования по гособоронзаказу

СК передал в суд дело экс-главы «Вектора» Суркова о хищениях при гособоронзаказе

Завершено расследование уголовного дела бывшего гендиректора компании «Вектор» Алексея Суркова, обвиняемого в хищении путем мошенничества при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Материалы направлены в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, компания «Вектор» с 2017 по 2021 год выполняла многомиллионные госконтракты на поставку спецоборудования и техники. Но при их реализации поставщик предоставил подложные документы о стоимости продукции. В результате преступления государству был причинен ущерб в 220 миллионов рублей, которые похитил Сурков, подсчитали следователи.

С целью его возмещения арестовано имущество обвиняемого стоимостью 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны России.