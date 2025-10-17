Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:16, 17 октября 2025Наука и техника

Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления

Nutrients: Малина способна защищать сосуды и снижать воспаление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Белицкий / РИА Новости

Ученые установили, что вещества, содержащиеся в малине, способны защищать сосуды и снижать воспаление — один из ключевых факторов развития атеросклероза. Экстракт малины и входящие в его состав антоцианы и полифенолы подавляют активность генов, связанных с воспалением, включая IL-6, IL-1β, TNF-α и NF-κB. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Эксперименты показали, что биологически активные соединения малины действуют на клеточном уровне, предотвращая воспалительные реакции и улучшая обменные процессы в сосудах. По словам авторов, этот эффект может играть важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Материалы по теме:
Какие ягоды самые полезные для здоровья? Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
Какие ягоды самые полезные для здоровья?Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
2 августа 2023
Топ-10 урожайных сортов малины: самые вкусные и сладкие
Топ-10 урожайных сортов малины:самые вкусные и сладкие
1 сентября 2025

Кроме того, малиновый экстракт предотвращает повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов, нарушенной при сердечно-сосудистых заболеваниях. В опытах на клетках наблюдалось снижение экспрессии молекул VCAM-1, ICAM-1 и SELE, которые участвуют в воспалительных процессах и сужении сосудов.

По мнению исследователей, регулярное употребление малины или экстрактов, богатых полифенолами, может замедлить развитие ранних стадий атеросклероза и других хронических заболеваний, связанных с воспалением.

Ранее стало известно, что чай из листьев малины способен замедлять рост уровня сахара и инсулина после употребления сладкой пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд в Москве арестовал имущество экс-банкира Галицкого

    Самойлова прокомментировала сообщения о разводе с Джиганом

    Россия на фоне проблем с заводами начала закупать серу за рубежом

    Ввоз иностранных самолетов в Россию призвали прекратить

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Фицо описал переговоры с премьером Украины фразой «хорошие результаты»

    Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

    Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости