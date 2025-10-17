Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления

Nutrients: Малина способна защищать сосуды и снижать воспаление

Ученые установили, что вещества, содержащиеся в малине, способны защищать сосуды и снижать воспаление — один из ключевых факторов развития атеросклероза. Экстракт малины и входящие в его состав антоцианы и полифенолы подавляют активность генов, связанных с воспалением, включая IL-6, IL-1β, TNF-α и NF-κB. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Эксперименты показали, что биологически активные соединения малины действуют на клеточном уровне, предотвращая воспалительные реакции и улучшая обменные процессы в сосудах. По словам авторов, этот эффект может играть важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Кроме того, малиновый экстракт предотвращает повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов, нарушенной при сердечно-сосудистых заболеваниях. В опытах на клетках наблюдалось снижение экспрессии молекул VCAM-1, ICAM-1 и SELE, которые участвуют в воспалительных процессах и сужении сосудов.

По мнению исследователей, регулярное употребление малины или экстрактов, богатых полифенолами, может замедлить развитие ранних стадий атеросклероза и других хронических заболеваний, связанных с воспалением.

Ранее стало известно, что чай из листьев малины способен замедлять рост уровня сахара и инсулина после употребления сладкой пищи.