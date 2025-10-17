Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

В сети появились кадры из Сочи со звуками сирен из-за ракетной опасности

В сети появились кадры из атакованного ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сочи. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышна сирена, которая громко звучит во всем городе Краснодарского края. Звуков взрывов на видеозаписи не слышно.

Рано утром в пятницу, 17 октября, мэр Сочи Алексей Прошунин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали ракетную атаку на город. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и подчеркнул, что россиянам, которые живут на береговой линии, пока нельзя выходить на улицу.

До этого, ночью 17 октября, жители сообщили о взрывах над Адлером: они слышали около трех громких звуков. Очевидцы также рассказали, что слышали характерные звуки пролета беспилотников, которые появлялись со стороны Абхазии.