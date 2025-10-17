Россия
10:21, 17 октября 2025Россия

Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

Ушаков: Путин после разговора с Трампом собрал членов Совбеза в Кремле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства подробно проинформировал постоянных членов Совбеза о ходе беседы и о содержании состоявшегося обмена мнениями. Это произошло вечером в четверг, 16 октября.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 16 октября. По итогам беседы американский президент сообщил, что вскоре встретится с Путиным в Будапеште, «чтобы решить, можем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной». Как уточнял Ушаков, венгерскую столицу в качестве площадки саммита первым назвал американский лидер, а президент России эту идею сразу поддержал.

О сроках проведения саммита пока точной информации нет. Известно, что обсуждение организации начнется в ближайшие дни, а подготовка встречи на высшем уровне начнется с телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. В России уже предупредили о возможных попытках срыва переговоров.

