Раскрыта судьба цыгана после кражи древней иконы из российского храма во время крещения

В Челябинске суд дал три года условно цыгану за кражу 100-летней иконы из храма

Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к трем годам условно мужчину, который украл из храма Василия Великого столетнюю икону Божьей Матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 8 января подсудимый похитил иконы «Собор преподобных старцев Оптинских» и «Не рыдай Мене, Мати». Последняя, как установила экспертиза, является культурной ценностью.

Фигуранта признали виновным по статье 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность») УК РФ.

Об инциденте стало известно 9 января. Сообщалось, что цыгане привели на крещение своих детей, во время чего двое мужчин перекрестились и вынесли иконы. На следующий день они вернули похищенное.