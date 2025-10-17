Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 17 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба цыгана после кражи древней иконы из российского храма во время крещения

В Челябинске суд дал три года условно цыгану за кражу 100-летней иконы из храма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к трем годам условно мужчину, который украл из храма Василия Великого столетнюю икону Божьей Матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 8 января подсудимый похитил иконы «Собор преподобных старцев Оптинских» и «Не рыдай Мене, Мати». Последняя, как установила экспертиза, является культурной ценностью.

Фигуранта признали виновным по статье 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность») УК РФ.

Об инциденте стало известно 9 января. Сообщалось, что цыгане привели на крещение своих детей, во время чего двое мужчин перекрестились и вынесли иконы. На следующий день они вернули похищенное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости