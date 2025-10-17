Экономика
03:04, 17 октября 2025

Россиян предупредили об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году

Марина Совина
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксененко уточнил, что в сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию, включая отпечатки пальцев, лица и радужной оболочки глаза. Он напомнил, что сейчас для удаленного заключения сделки россиянам нужно посетить МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие на этот тип операций.

«Использование биометрии также повысит уровень безопасности, снизит риски подделки документов и мошенничества», — указал депутат.

Ранее в России раскрыли сроки старта онлайн-продажи алкоголя. Продажа российского вина по биометрии может стартовать в стране уже в 2026 году, заявил заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик.

