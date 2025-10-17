Россиянин разрешил похитить и пытать бывшую жену ради выгоды

В Башкирии задержали мужчину за организацию похищения экс-супруги

В Башкирии задержали мужчину за организацию похищения экс-супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, не позднее 9 октября мужчина решил похитить бывшую супругу в Уфе, чтобы переоформить ее имущество на свое имя. В Москве он стал искать исполнителей, готовых выполнить задание за вознаграждение. В результате о планах россиянина стало известно правоохранителям.

9 октября на столичной АЗС сотрудники полиции под прикрытием встретились с заказчиком и получили предоплату 300 тысяч рублей, а также фото женщины и маршрут ее передвижения по Уфе. Также мужчина дал «исполнителям» поручение угрозами и насилием заставить экс-супругу написать обязательство по оформлению имущества на его имя. Оплатить услуги он пообещал машиной потенциальной жертвы стоимостью более шести миллионов рублей.

Спустя неделю заказчик получил приглашение в загородный дом в Башкирии, где якобы удерживалась женщина. Там мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали напавшего с ножом на жену бизнесмена и его подельника.