12:30, 17 октября 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ изъяли у россиянина оружейный арсенал с гранатами

В Челябинской области изъяли оружейный арсенал с гранатами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области изъяли оружейный арсенал с гранатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий у местного жителя были обнаружены осколочные гранаты, винтовка, револьвер и более 150 патронов различных калибров.

Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства незаконного оборота средств поражения. Назначено проведение необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР.

