Россиянина раздавила собственная машина во время ремонта

Жителя Шушар раздавила собственная машина во время ремонта

Жителя петербургского поселка Шушары раздавила собственная машина во время ремонта. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, авто рухнуло на мужчину, когда он лежал под ним. Основной удар пришелся в область таза — 53-летнего пострадавшего с множественными переломами и разрывом органов в области паха увезли в реанимацию. Сейчас за жизнь горожанина борются врачи.

До этого стало известно, что в подмосковном Воскресенске автомобиль, не поставленный на ручник, переехал пенсионерку. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали бригаду медиков. Пожилую женщину доставили в больницу с множественными травмами.

Еще раньше автомобиль влетел в людей на тротуаре в Тамбове. Тогда не удалось спасти девушку.