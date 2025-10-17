Россия
Россиянина раздавила собственная машина во время ремонта

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omurali Toichiev / Shutterstock / Fotodom

Жителя петербургского поселка Шушары раздавила собственная машина во время ремонта. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, авто рухнуло на мужчину, когда он лежал под ним. Основной удар пришелся в область таза — 53-летнего пострадавшего с множественными переломами и разрывом органов в области паха увезли в реанимацию. Сейчас за жизнь горожанина борются врачи.

До этого стало известно, что в подмосковном Воскресенске автомобиль, не поставленный на ручник, переехал пенсионерку. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали бригаду медиков. Пожилую женщину доставили в больницу с множественными травмами.

Еще раньше автомобиль влетел в людей на тротуаре в Тамбове. Тогда не удалось спасти девушку.

