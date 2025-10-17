Путешествия
05:39, 17 октября 2025Путешествия

Россиянка описала аэропорт в Минеральных Водах фразой «отношение к людям скотское»

Алина Черненко

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Российская туристка побывала в аэропорту Минеральных Вод и пожаловалась на грубость его сотрудников. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка по имени Зарина рассказала, что она впервые оказалась в воздушной гавани этого российского курортного города в начале октября. По ее словам, у аэропорта есть два терминала. Один из них был построен недавно, он красивый и удобный. А второй, старый, россиянка назвала «адским местечком».

«Сотрудники аэропорта грубят, командуют пассажирами, повышают на них голос, если те что-то делают не так. Будто все пассажиры обязательно имеют опыт полетов и должны знать все процедуры. В общем, отношение к людям натурально скотское, обслуживание очень долгое, приходится постоянно стоять в очередях», — такими фразами описала свой опыт собеседница издания.

Зарина добавила, что даже сотрудники авиакомпании на регистрации были «озлобленные». На ее глазах одна пожилая женщина попросила зарегистрировать ее на рейс и дала паспорт мужчине за стойкой. А тот в ответ заявил, что по паспорту нельзя найти бронирование, и потребовал распечатанный билет.

«Женщина растерялась, сказала, что у нее есть только чек об оплате и паспорт. А мужчина начал буквально орать на нее. В итоге пассажирка почти в слезах ушла из аэропорта вместе с чемоданами. Это было ужасно», — возмутилась россиянка.

Ранее другая туристка побывала в бизнес-зале аэропорта Ставрополя и оказалась разочарована качеством предлагаемых гостям блюд. Она призналась, что пребывание в VIP-зоне воздушной гавани обошлось ей с ребенком в 15 тысяч рублей с человека.

