17 октября 2025

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Никита Абрамов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Приволье, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». Вооруженные силы (ВС) России также нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам украинских войск.

Противник за неделю потерял более 2315 военнослужащих, 2 танка, 103 автомобиля, 17 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, а также 10 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетики в Курской области, часть потребителей в Рыльске и Беловском районе осталась без электроснабжения. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, украинские войска ударили по подстанции.

