Стало известно о провальной попытке ВСУ контратаковать в Сумской области

При попытке контратаковать у Алексеевки ВСУ потеряли половину штурмовой группы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в районе Алексеевки в Сумской области, однако это обернулось провалом — украинская штурмовая группа потеряла примерно половину бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана», — рассказал собеседник агентства.

Оставшиеся военнослужащие противника приняли решение отступить на исходные позиции.

Ранее стало известно, что ВСУ в сентябре понесли критические потери в Харьковской области.