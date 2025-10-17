Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в районе Алексеевки в Сумской области, однако это обернулось провалом — украинская штурмовая группа потеряла примерно половину бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана», — рассказал собеседник агентства.
Оставшиеся военнослужащие противника приняли решение отступить на исходные позиции.
Ранее стало известно, что ВСУ в сентябре понесли критические потери в Харьковской области.