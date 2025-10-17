Студентка стала наркокурьером ради бесплатного отпуска в Таиланде и избежала тюрьмы

Daily Mail: Британка попалась в аэропорту Эдинбурга с двумя чемоданами марихуаны

24-летняя британская студентка из Эдинбурга стала наркокурьером ради бесплатного отпуска в Таиланде и смогла избежать тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Кертанья Одусуси в марте 2024-го отправилась на несколько дней в Бангкок, а оттуда вернулась с двумя чемоданами каннабиса на 200 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей) и попалась в аэропорту. Девушка не знала, что находится внутри багажа, а также не имела при себе ключа, чтобы открыть чемоданы. Сотрудники погранслужбы вскрыли их и арестовали студентку.

Одусуси призналась, что знакомый ее друга предложил бесплатно слетать в Таиланд и привезти оттуда чемоданы. Суд учел, что британка не знала о марихуане, и решил освободить ее.

Ранее пара из Британии провела отпуск мечты в Таиланде, а вернувшись домой, попалась в аэропорту с марихуаной. Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) обнаружили в багаже туристов четыре ящика, в которых находилось более 51 килограмма каннабиса на сумму один миллион фунтов стерлингов (105 миллионов рублей).