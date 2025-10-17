В Минобороны России заявили о возможном изменении ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы России создали условия для развития наступления в зоне специальной военной операции (СВО). О возможном изменении ситуации на поле боя сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Как сообщили в оборонном ведомстве, возможность развития наступления появилась благодаря продвижению штурмовиков группировки войск «Восток» на четыре километра вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занятию позиций близ реки Янчур в Днепропетровской области.
Уточняется, что этого удалось достичь благодаря слаженной работе пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ.