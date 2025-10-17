Мир
Трамп ответил на вопрос о вероятной тактике затягивания времени Путиным

Трамп: Если Путин пытается выиграть время в переговорах — это нормально
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную тактику затягивания времени российским лидером Владимиром Путиным в переговорах. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

«Возможно, он и тянет немного времени — это нормально», — сказал он. Трамп отметил, что его это не беспокоит, поскольку им «всю жизнь манипулировали самые лучшие из них» и он «отлично справился». Трамп добавил, что имеет богатый опыт противодействия обману.

Ранее Трамп заявил о желании Путина закончить украинский конфликт. «Я думаю, президент Путин хочет положить конец войне, иначе я бы так не говорил», — сказал он.

17 октября Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Украинский лидер опоздал на полчаса. При встрече Трамп похлопал коллегу по спине и показал кулак журналистам.

