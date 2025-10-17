Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

Трамп нецензурно ответил на вопрос о попытке Мадуро наладить отношения с США

Президент США Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским нецензурной фразой. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

Один из журналистов отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил «все, что есть в его стране». «Он предложил все. Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США (He doesn't want to fuck around with the United States; fuck — бранное английское слово — прим. «Ленты.ру»,)», — отметил Трамп.

После этого глава Белого дома поблагодарил присутствующих, и пресс-конференция завершилась.

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой. Это открыло путь для потенциальной эскалации военных действий против наркоторговцев и правительства президента Николаса Мадуро. В то же время сообщалось, что Мадуро заявил о готовности уступить Вашингтону часть природных ресурсов своей страны в обмен на ослабление давления со стороны Белого дома.