Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 17 октября 2025Мир

Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

Трамп нецензурно ответил на вопрос о попытке Мадуро наладить отношения с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским нецензурной фразой. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

Один из журналистов отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил «все, что есть в его стране». «Он предложил все. Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США (He doesn't want to fuck around with the United States; fuck — бранное английское слово — прим. «Ленты.ру»,)», — отметил Трамп.

После этого глава Белого дома поблагодарил присутствующих, и пресс-конференция завершилась.

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой. Это открыло путь для потенциальной эскалации военных действий против наркоторговцев и правительства президента Николаса Мадуро. В то же время сообщалось, что Мадуро заявил о готовности уступить Вашингтону часть природных ресурсов своей страны в обмен на ослабление давления со стороны Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

    Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

    Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

    Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

    В российском регионе столкнулись два поезда

    Трамп пригрозил стране НАТО

    Россиян научили правильно хранить картофель

    Ушедший на СВО потомок императора встретился с Путиным

    Трамп ответил на вопрос о вероятной тактике затягивания времени Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости