У подозреваемых в деле о расправе над футболистом из «Русской общины» прошли обыски

В подмосковном Щелково российские силовики провели обыски у подозреваемых в расправе над 20-летним футболистом Арсением Ерошевичем, который являлся сторонником «Русской общины». Об этом со ссылкой на источник в следственных органах сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие ужесточило статью по которой ведется расследование, до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стоившего футболисту жизни. Изучение камер наблюдения показало, что молодой человек был избит несколькими мигрантами и после удара в челюсть упал, ударился головой и лишился сознания. Несмотря на это, его продолжали избивать.

Друг Ерошевича, которого также жестоко избили мигранты, оказался в реанимации.