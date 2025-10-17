Россия включила в переданное США досье об убийстве бывшего американского президента Джона Кеннеди документы о переговорах с Вашингтоном в 1960-х годах по разрядке в двусторонних отношениях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной на платформе Substack.
14 октября посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал Луне сборник Росархива на основе рассекреченных советских документов. Конгрессвумен запросила у Москвы материалы для дополнительного расследования убийства Кеннеди, в рамках которого 18 марта Национальный архив опубликовал тысячи засекреченных документов.
«Лента.ру» обратила внимание на подбор материалов для публикации: в документах практически ничего не говорится непосредственно об участии СССР в расследовании покушения на 35-го президента США. В то же время значительная часть досье посвящена отношениям Москвы и Вашингтона в президентский срок Кеннеди и переговорам о стратегических вооружениях в 1960-х годах, а также об отношениях Советского Союза с НАТО. Передача материалов произошла незадолго до объявления о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Что советские архивы могут рассказать о покушении на Кеннеди, какие документы Москва передала Вашингтону и как это может быть связано с нынешними отношениями двух стран, — в материале «Ленты.ру».
Что говорится в документах о деле Кеннеди?
Составителями досье выступают Росархив, а также Российское историческое общество во главе с его руководителем, директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. 385-страничный документ включает в себя 4 раздела, помимо двух введений и приложений:
- Раздел I под названием «Ответственность за судьбы мира лежит на этих двух руководителях» — об отношениях СССР и США после Карибского кризиса 1962 года и до покушения на Кеннеди;
- Раздел II — документы об участии СССР в похоронах 35-го президента США и расследовании преступления;
- Раздел III — материалы о предоставлении документов для библиотеки имени Кеннеди;
- Раздел IV — документы о пребывании Ли Харви Освальда в СССР и его прошение о выдаче советского гражданства.
В частности, Росархив опубликовал шифротелеграмму резидента КГБ СССР при посольстве в Вашингтоне о последнем письме Ли Харви Освальда в советскую дипмиссию, в котором тот жаловался на преследование агентами ФБР США. Отмечается, что письмо было написано за 13 дней до покушения на Кеннеди, 9 ноября, а пришло в посольство только 18 ноября. Сотрудник КГБ усомнился в подлинности письма из-за качества языка, а также описанных попыток выйти на контакт с дипмиссиями СССР в Мексике и на Кубе.
Вообще непонятно, почему он написал в посольство письмо такого содержания. Все это несколько напоминает провокацию
Однако основной массив документов составляют стенограммы переговоров советского руководства, в том числе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, с политиками США, а также внутренний документооборот государственных органов СССР о реакции американского общества на покушение на Кеннеди. Часть досье составляют внутренние характеристики КГБ о Ли Харви Освальде в период проживания в Минске в 1960-1962 годах.
Что в досье говорится об отношениях СССР и США после убийства Кеннеди?
Исходя из опубликованной переписки, изначально советское руководство усомнилось в действиях Освальда как одинокого стрелка и придерживалось точки зрения о возможной причастности крайне правых кругов к покушению на 35-го президента США. По мнению лидеров СССР, преступление стало попыткой части американских политиков сорвать усилия по деэскалации напряженности в отношениях стран.
Однако по итогам консультаций посла СССР в США Анатолия Добрынина и спецпредставителя президента США по вопросам СССР Льюэллина Томпсона Москва воздержалась от прямых обвинений в адрес определенных американских политиков.
Явно преднамеренное убийство Освальда, организованное самими же властями Далласа и теми силами, которые стоят за ними, еще более наглядно показало, что вся история с Освальдом — темное дело, затеянное реакционными кругами США и техасской полицией
Судя по документам, уже после убийства Освальда госсекретарь США Дин Раск активно убеждал советское руководство не отвечать на начавшуюся волну публикаций о возможной причастности коммунистических стран к покушению на президента США. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и председатель КГБ Владимир Семичастный настаивали на предоставлении всей необходимой информации властям США в случае их запроса.
Теперь, когда Освальд убит сам, еще более обнажается лицо тех кругов, которые несут ответственность за убийство президента Кеннеди и явно пытаются замести следы
Исходя из рассекреченных документов КГБ, ведомство рассматривало Ли Харви Освальда скорее как непредсказуемого сторонника, чем потенциального агента. По их данным, американец был разочарован в советском строе после проживания в Минске и неудачных попыток прошения гражданства СССР. Из данных шифрограмм следует, что последние попытки получить советское гражданство Освальд предпринял во время въезда в Мексику и на Кубу, посетив при этом страны под ненастоящим именем.
Чем еще интересен сборник?
Особый интерес представляет включение в досье материалов о советско-американских отношениях, не имеющих прямого отношения к убийству Кеннеди. В частности, раздел I документа затрагивает отношения Москвы и Вашингтона в период заключения Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, а также обсуждения статуса Западного Берлина и Германии в целом.
Короткий по историческим меркам период стал короткой оттепелью в наступившей после окончания Второй мировой войны холодной войне, временем, когда забрезжила надежда на ее преодоление и реальное сотрудничество двух мировых сверхдержав
В частности, в досье были включены ответы Никиты Хрущева на вопросы главных редакторов газет «Правда» и «Известия», затрагивающие выступления Кеннеди по вопросу Западного Берлина, а также разрядки напряженности после Карибского кризиса. В беседе первый секретарь ЦК КПСС поднял вопросы нерасширения НАТО, а также размещения ядерного оружия в ФРГ.
В риторике Хрущева можно проследить линию аналогичную позиции руководства России по переговорам с США в рамках урегулирования конфликта на Украине: подчеркивается необходимость устранения первопричин противостояния (в случае Хрущева — холодной войны), а также отмечается размещение баз НАТО не только в Европе, но и в непосредственной близости к СССР и социалистическим странам.
Как отмечает российский политолог, специалист в сфере memory studies Ольга Малинова, политическое использование прошлого — это любые практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. В зависимости от наличия тех или иных исторических сюжетов, политики могут использовать их в реализации политических целей.
Политическое использование прошлого применяется политиками как во внутриполитических действиях, так и во внешней политике. Яркими примерами являются «войны памяти» 2000-х годов из-за действий властей стран Восточной Европы по борьбе с наследием коммунистического периода, а также памятниками советским солдатам-героям Великой отечественной войны.
Обстоятельства передачи документов
Отдельно стоит отметить и получившую досье Анну Паулину Луну: она регулярно выступает против военной помощи Киеву и критикует президента Украины Владимира Зеленского. Политик также раскритиковала Великобританию и бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона за попытки убедить Киев в 2022 году отказаться от переговоров с Москвой, продолжив вооруженное противостояние.
Посол Александр Дарчиев в ходе передачи материалов понадеялся, что архивные сведения, собранные редколлегией сборника о покушении на Кеннеди и советско-американских отношениях, прольют дополнительный свет на трагедию. Дипломат также выразил соболезнования конгрессмену США в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта 10 сентября.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев одним из первых поделился в соцсети X публикацией Луны с советским архивом. Чиновник также обменялся с конгрессвумен комплиментами после ее благодарности за помощь в передаче документов.
Спасибо Вам за то, что Вы делаете возможным диалог, в котором мир так нуждается, и за то, что Вы — миротворец
Руководитель РФПИ отдельно выложил добавленное в сборник схематичное изображение тоннеля через Берингов пролив с подписью «Мост Кеннеди–Хрущева может и должен быть построен между Аляской и Россией. Немедленно». По его мнению, реализация подобного проекта в наши дни потребует менее восьми миллиардов долларов.
При использовании современных технологий это может стать туннелем Путина-Трампа