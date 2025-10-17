Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

Россия включила в досье об убийстве Кеннеди документы о переговорах с США

Россия включила в переданное США досье об убийстве бывшего американского президента Джона Кеннеди документы о переговорах с Вашингтоном в 1960-х годах по разрядке в двусторонних отношениях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной на платформе Substack.

14 октября посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал Луне сборник Росархива на основе рассекреченных советских документов. Конгрессвумен запросила у Москвы материалы для дополнительного расследования убийства Кеннеди, в рамках которого 18 марта Национальный архив опубликовал тысячи засекреченных документов.

«Лента.ру» обратила внимание на подбор материалов для публикации: в документах практически ничего не говорится непосредственно об участии СССР в расследовании покушения на 35-го президента США. В то же время значительная часть досье посвящена отношениям Москвы и Вашингтона в президентский срок Кеннеди и переговорам о стратегических вооружениях в 1960-х годах, а также об отношениях Советского Союза с НАТО. Передача материалов произошла незадолго до объявления о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Что советские архивы могут рассказать о покушении на Кеннеди, какие документы Москва передала Вашингтону и как это может быть связано с нынешними отношениями двух стран, — в материале «Ленты.ру».

Что говорится в документах о деле Кеннеди?

Составителями досье выступают Росархив, а также Российское историческое общество во главе с его руководителем, директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. 385-страничный документ включает в себя 4 раздела, помимо двух введений и приложений:

Раздел I под названием «Ответственность за судьбы мира лежит на этих двух руководителях» — об отношениях СССР и США после Карибского кризиса 1962 года и до покушения на Кеннеди;

Раздел II — документы об участии СССР в похоронах 35-го президента США и расследовании преступления;

Раздел III — материалы о предоставлении документов для библиотеки имени Кеннеди;

Раздел IV — документы о пребывании Ли Харви Освальда в СССР и его прошение о выдаче советского гражданства.

В частности, Росархив опубликовал шифротелеграмму резидента КГБ СССР при посольстве в Вашингтоне о последнем письме Ли Харви Освальда в советскую дипмиссию, в котором тот жаловался на преследование агентами ФБР США. Отмечается, что письмо было написано за 13 дней до покушения на Кеннеди, 9 ноября, а пришло в посольство только 18 ноября. Сотрудник КГБ усомнился в подлинности письма из-за качества языка, а также описанных попыток выйти на контакт с дипмиссиями СССР в Мексике и на Кубе.

Вообще непонятно, почему он написал в посольство письмо такого содержания. Все это несколько напоминает провокацию шифрограмма резидента КГБ СССР при посольстве в Вашингтоне 23 ноября 1963 года

Однако основной массив документов составляют стенограммы переговоров советского руководства, в том числе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, с политиками США, а также внутренний документооборот государственных органов СССР о реакции американского общества на покушение на Кеннеди. Часть досье составляют внутренние характеристики КГБ о Ли Харви Освальде в период проживания в Минске в 1960-1962 годах.

Ответное письмо первой леди США Жаклин Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву после соболезнований в связи с покушением на 35-го президента США Изображение: Росархив

Что в досье говорится об отношениях СССР и США после убийства Кеннеди?

Исходя из опубликованной переписки, изначально советское руководство усомнилось в действиях Освальда как одинокого стрелка и придерживалось точки зрения о возможной причастности крайне правых кругов к покушению на 35-го президента США. По мнению лидеров СССР, преступление стало попыткой части американских политиков сорвать усилия по деэскалации напряженности в отношениях стран.

Однако по итогам консультаций посла СССР в США Анатолия Добрынина и спецпредставителя президента США по вопросам СССР Льюэллина Томпсона Москва воздержалась от прямых обвинений в адрес определенных американских политиков.

Явно преднамеренное убийство Освальда, организованное самими же властями Далласа и теми силами, которые стоят за ними, еще более наглядно показало, что вся история с Освальдом — темное дело, затеянное реакционными кругами США и техасской полицией постановление Президиума ЦК КПСС «Об указаниях советскому послу на Кубе»

Судя по документам, уже после убийства Освальда госсекретарь США Дин Раск активно убеждал советское руководство не отвечать на начавшуюся волну публикаций о возможной причастности коммунистических стран к покушению на президента США. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и председатель КГБ Владимир Семичастный настаивали на предоставлении всей необходимой информации властям США в случае их запроса.

Теперь, когда Освальд убит сам, еще более обнажается лицо тех кругов, которые несут ответственность за убийство президента Кеннеди и явно пытаются замести следы постановление Президиума ЦК КПСС «Об указаниях советскому послу на Кубе»

Исходя из рассекреченных документов КГБ, ведомство рассматривало Ли Харви Освальда скорее как непредсказуемого сторонника, чем потенциального агента. По их данным, американец был разочарован в советском строе после проживания в Минске и неудачных попыток прошения гражданства СССР. Из данных шифрограмм следует, что последние попытки получить советское гражданство Освальд предпринял во время въезда в Мексику и на Кубу, посетив при этом страны под ненастоящим именем.

Вид на жительство в СССР Ли Харви Освальда. Изображение: Росархив

Чем еще интересен сборник?

Особый интерес представляет включение в досье материалов о советско-американских отношениях, не имеющих прямого отношения к убийству Кеннеди. В частности, раздел I документа затрагивает отношения Москвы и Вашингтона в период заключения Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, а также обсуждения статуса Западного Берлина и Германии в целом.

Короткий по историческим меркам период стал короткой оттепелью в наступившей после окончания Второй мировой войны холодной войне, временем, когда забрезжила надежда на ее преодоление и реальное сотрудничество двух мировых сверхдержав введение к сборнику материалов об убийстве Джона Кеннеди

В частности, в досье были включены ответы Никиты Хрущева на вопросы главных редакторов газет «Правда» и «Известия», затрагивающие выступления Кеннеди по вопросу Западного Берлина, а также разрядки напряженности после Карибского кризиса. В беседе первый секретарь ЦК КПСС поднял вопросы нерасширения НАТО, а также размещения ядерного оружия в ФРГ.

В риторике Хрущева можно проследить линию аналогичную позиции руководства России по переговорам с США в рамках урегулирования конфликта на Украине: подчеркивается необходимость устранения первопричин противостояния (в случае Хрущева — холодной войны), а также отмечается размещение баз НАТО не только в Европе, но и в непосредственной близости к СССР и социалистическим странам.

Политическое использование прошлого Как отмечает российский политолог, специалист в сфере memory studies Ольга Малинова, политическое использование прошлого — это любые практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. В зависимости от наличия тех или иных исторических сюжетов, политики могут использовать их в реализации политических целей. Политическое использование прошлого применяется политиками как во внутриполитических действиях, так и во внешней политике. Яркими примерами являются «войны памяти» 2000-х годов из-за действий властей стран Восточной Европы по борьбе с наследием коммунистического периода, а также памятниками советским солдатам-героям Великой отечественной войны.

Обстоятельства передачи документов

Отдельно стоит отметить и получившую досье Анну Паулину Луну: она регулярно выступает против военной помощи Киеву и критикует президента Украины Владимира Зеленского. Политик также раскритиковала Великобританию и бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона за попытки убедить Киев в 2022 году отказаться от переговоров с Москвой, продолжив вооруженное противостояние.

Посол Александр Дарчиев в ходе передачи материалов понадеялся, что архивные сведения, собранные редколлегией сборника о покушении на Кеннеди и советско-американских отношениях, прольют дополнительный свет на трагедию. Дипломат также выразил соболезнования конгрессмену США в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта 10 сентября.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев одним из первых поделился в соцсети X публикацией Луны с советским архивом. Чиновник также обменялся с конгрессвумен комплиментами после ее благодарности за помощь в передаче документов.

Спасибо Вам за то, что Вы делаете возможным диалог, в котором мир так нуждается, и за то, что Вы — миротворец Кирилл Дмитриев глава Российского фонда прямых инвестиций

Руководитель РФПИ отдельно выложил добавленное в сборник схематичное изображение тоннеля через Берингов пролив с подписью «Мост Кеннеди–Хрущева может и должен быть построен между Аляской и Россией. Немедленно». По его мнению, реализация подобного проекта в наши дни потребует менее восьми миллиардов долларов.

При использовании современных технологий это может стать туннелем Путина-Трампа Кирилл Дмитриев глава Российского фонда прямых инвестиций