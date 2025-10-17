В Европе возмутились отсутствием роли в переговорах по Украине

Politico: Европу не включат в дискуссии и мирный процесс по Украине

Эксперт по России из Института Пилецкого в Варшаве Ян Гарнер после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предположил, что Европу не включат в мирный процесс по Украине. Его слова приводит Politico.

«Нет никаких признаков того, что Трамп рассматривает роль европейских союзников в каких-либо дискуссиях или мирных переговорах. Так что очень трудно представить, что это станет великим мирным соглашением, каким, по его мнению, оно и будет», — сказал он.

Гарнер также заявил, что диалог двух лидеров может в итоге оказаться «бесплодным» — таким же, как и, по его мнению, являются итоги саммита в Анкоридже.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что саммит на Аляске, где встретились президенты России и США, был возможностью понять позиции друг друга.

16 октября президенты России и США провели двухчасовой разговор. В ходе беседы был достигнут «большой прогресс», подчеркнул Трамп. В частности, лидеры договорились провести встречу, на которой обсудят урегулирование конфликта на Украине. Она состоится в Венгрии.