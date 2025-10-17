Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 17 октября 2025Мир

В Европе возмутились отсутствием роли в переговорах по Украине

Politico: Европу не включат в дискуссии и мирный процесс по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Эксперт по России из Института Пилецкого в Варшаве Ян Гарнер после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предположил, что Европу не включат в мирный процесс по Украине. Его слова приводит Politico.

«Нет никаких признаков того, что Трамп рассматривает роль европейских союзников в каких-либо дискуссиях или мирных переговорах. Так что очень трудно представить, что это станет великим мирным соглашением, каким, по его мнению, оно и будет», — сказал он.

Гарнер также заявил, что диалог двух лидеров может в итоге оказаться «бесплодным» — таким же, как и, по его мнению, являются итоги саммита в Анкоридже.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что саммит на Аляске, где встретились президенты России и США, был возможностью понять позиции друг друга.

16 октября президенты России и США провели двухчасовой разговор. В ходе беседы был достигнут «большой прогресс», подчеркнул Трамп. В частности, лидеры договорились провести встречу, на которой обсудят урегулирование конфликта на Украине. Она состоится в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Анонсирован смартфон с самым быстрым на рынке экраном

    Европа захотела сотрудничать с талибами

    Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

    Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

    В США придумали способ вычислять суда российского «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости