Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

Axios: Зеленского удивили планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште

Переговоры президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина стали сюрпризом для украинского лидера Владимира Зеленского. С таким мнением выступил портал Axios.

Зеленский надеялся на передачу Tomahawk Киеву

Известно, что прибывший в Вашингтон Зеленский в последнее время сохранял оптимистичный настрой насчет предстоящей встречи с Трампом и его готовности передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако разговор американского президента с российским стал сюрпризом для главы Украины.

Однако вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском Союзе Axios

До этого сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. Известно, что никто из представителей страны не встретил украинского лидера. В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз высмеял приезд делегации Зеленского в США и пошутил, что ее встретили «огромной толпой».

До этого Путин и Трамп провели долгие переговоры

16 октября президенты России и США провели двухчасовой разговор. В ходе диалога был достигнут «большой прогресс», подчеркнул Трамп.

В частности, лидеры договорились провести встречу сторон, на которой обсудят урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе. Вашингтон в диалоге представят вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Это разговор был таким продуктивным, что мы закончим конфликт на Украине. Мы хотим мира Дональд Трамп президент США

Трамп добавил, что после этого он встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить, «сможем ли мы положить конец» конфликту. 17 октября он увидится с Зеленским и обсудит с ним разговор с российским лидером. Трамп допустил, что ему придется проводить отдельные встречи с Путиным и Зеленским из-за плохих отношений между ними.

Путин раскрыл свою позицию по Tomahawk

Российский президент заявил Трампу, что дальнобойные ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, однако нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. При этом Путин поддержал идею Трампа о личной встрече.

Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште Юрий Ушаков помощник Путина

Путин также заявил американскому лидеру о стратегической инициативе российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. По словам Ушакова, на встрече с Зеленским 17 октября Трамп учтет «все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора».

В Кремле уже предупреждали о последствиях поставок ракет Киеву

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву. Он также отмечал, что передача Украине Tomahawk может «плохо кончиться» для всех.

При этом в позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения после разговора с Путиным. Журналисты обратили внимание на другой тон, который выбрал американский президент.

Высказываясь об итогах переговоров, Трамп сообщил, что Путину не понравилась идея передачи ракет Киеву. Он также намекнул на отказ дать Зеленскому Tomahawk.