Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:46, 17 октября 2025Интернет и СМИ

В позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения

Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk для Киева после разговора с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Украины. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

По мнению журналистов, в разговоре с Путиным Трамп выбрал другой тон. «Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими [ракетами Tomahawk] с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — допустили авторы статьи.

Ранее Трамп сообщил, что Путину не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву. Он также намекнул на отказ дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Tomahawk.

Трамп и Путин провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина ведет войну против правды». В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погиб военкор Иван Зуев, его коллега ранен

    На Украине захотели ограничить доступ к просмотру российского мультфильма «Маша и Медведь»

    Раскрыты последствия разговора Путина и Трампа для Украины

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю перечислила требования к будущему мужу

    Беременная рэперша Карди Би снялась в платье с дырами

    30-летний мужчина начал почти каждую ночь будить свою девушку по неожиданной причине

    Над российским городом прогремели взрывы

    В позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения

    ВСУ не успели заминировать Новопавловку из-за одной проблемы

    Россиянка описала жизнь в одном регионе страны фразой «как тут не завидовать?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости