В позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения

Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk для Киева после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Украины. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

По мнению журналистов, в разговоре с Путиным Трамп выбрал другой тон. «Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими [ракетами Tomahawk] с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — допустили авторы статьи.

Ранее Трамп сообщил, что Путину не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву. Он также намекнул на отказ дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Tomahawk.

Трамп и Путин провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.