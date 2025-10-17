В Киеве неизвестные напали на людей с оружием

В центре Киева неизвестные заставили сесть в машину людей под дулом пистолета

В центре Киева неизвестные напали на людей с оружием. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На опубликованных изданием кадрах видно, как один из нападающих сидит на человеке и заламывает ему руки. Второй направил пистолет на двух других людей и криками заставил их залезть в машину. Более детальной информации о произошедшем издание не приводит.

Ранее в Тернополе произошла массовая драка между военкомами и гражданскими. Отмечается, что представители территориального центра комплектования (ТЦК) в балаклавах заблокировали машину футбольного тренера Сергея Задорожного. Это спровоцировало конфликт.

До этого Винницкий ТЦК начал предлагать молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающимся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины. Геймерам указали на то, что после подписания контракта они перестанут бояться встречи с сотрудниками ТЦК.

