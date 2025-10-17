Мир
13:18, 17 октября 2025Мир

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Орбана

Песков: Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Орбаном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что детали состоявшегося диалога будут раскрыты позже.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим он провел беседу с президентом США Дональдом Трампом.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам Орбана, она состоится через две недели.

