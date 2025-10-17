Бывший СССР
В МИД России отреагировали на гибель военкора Зуева

Посол Мирошник: ВСУ преднамеренно нанесли удар по военкорам Зуеву и Войткевичу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно нанесли удар по военкорам Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова приводит РИА Новости.

«Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, — это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что удар был нанесен по журналистам, которые рисковали своей жизнью ради поиска правды о продолжающемся конфликте на Украине. Он также назвал произошедшее циничным нарушением норм международного гуманитарного права и подчеркнул, что украинские военные могли целенаправленно охотиться на военкоров.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября. Он оказался атакован украинским беспилотником во время выполнения журналистского задания.

