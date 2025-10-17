В Минобороны сообщили о занятии еще одного населенного пункта в Харьковской области

Российские войска заняли поселок Тихое в Харьковской области. О взятии еще одного населенного пункта под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Север».

При ведении боев за село российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, одной мотопехотной бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

Ранее сообщалось, что армия России заняла населенный пункт Песчаное в Харьковской области.