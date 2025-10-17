Возможность заключения соглашений о стабилизации цен продлили в РФ до 2030 года

В России продлили возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продукты между региональными властями, производителями и торговыми сетями. Постановлением правительства сроки окончания действия такой практики перенесены с мая 2026 года на 1 января 2030-го. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Представители властей отметили, что принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке, поскольку соответствующий механизм предполагает принятие добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на октябрь текущего года, соглашения были заключены в 71 субъекте страны с участием более чем 14,5 тысячи хозяйствующих субъектов, в числе которых 292 производителя и 14,1 тысячи организаций торговли, уточнили в кабмине.

В ноябре 2024 года регионам дали право договариваться с бизнесом о стабилизации цен не только на социально значимые товары, но и на любые другие. В начале 2025-го в ФАС отметили положительную роль заключения соглашений о стабилизации цен в улучшении ситуации со стоимостью яиц.