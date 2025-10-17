Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 17 октября 2025Россия

В России заявили о «наездах» Трампа на Москву

Сенатор Джабаров: Особенность Трампа — сначала «наезжать», а потом сдавать назад
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Особенность президента США Дональда Трампа заключается в том, что он сначала «наезжает», а потом сдает назад. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Особенность Трампа – сначала "наезжать", а потом немного сдавать назад. Это такой бизнес-прием. Возможно, он сообразил: на его последний "наезд" Россия промолчала. И значит, Москве это не понравилось», — написал он.

Сенатор также заявил, что Будапешт может стать благоприятной площадкой для вероятной встречи Трампа и президента России Владимира Путина, так как Венгрия заинтересована в том, чтобы сделать все для обеспечения безопасности.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости