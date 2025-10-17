Россия
12:34, 17 октября 2025

В российской школе образовалась давка у раздевалки

В школе в Приморском крае образовалась давка детей у раздевалки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В школе № 1 в селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае образовалась давка детей у раздевалки. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся толкаются и хватают друг друга за одежду.

Как утверждает Amur Mash, в здании учатся более 1300 детей — 4-11 классы. Взрослые подчеркнули, что расписание составлено неудачно — большинство ребят заканчивают занятия в одно время.

Инцидентом в школе в Вольно-Надеждинском заинтересовались следователи и представители местной прокуратуры.

До этого давку с падающими на пол детьми в одной из школ в Екатеринбурге сняли на видео.

Ранее в Нижнем Новгороде шестикласснику сломали нос в давке.

