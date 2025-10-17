В российской школе образовалась давка у раздевалки

В школе № 1 в селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае образовалась давка детей у раздевалки. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На представленных кадрах видно, как учащиеся толкаются и хватают друг друга за одежду.
Как утверждает Amur Mash, в здании учатся более 1300 детей — 4-11 классы. Взрослые подчеркнули, что расписание составлено неудачно — большинство ребят заканчивают занятия в одно время.
Инцидентом в школе в Вольно-Надеждинском заинтересовались следователи и представители местной прокуратуры.
До этого давку с падающими на пол детьми в одной из школ в Екатеринбурге сняли на видео.
Ранее в Нижнем Новгороде шестикласснику сломали нос в давке.