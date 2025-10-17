Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 17 октября 2025Россия

В Совфеде назвали поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

Косачев: Поставка Украине Tomahawk проложит прямой путь к ядерной войне
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владислав Тарасов / РИА Новости

Поставка Украине ракетных комплексов Tomahawk проложит прямой путь к ядерной войне, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает «Интерфакс».

«Потому что когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ-то будет совершенно очевидным. Он будет ядерным», — обозначил Косачев.

Сенатор назвал совершенно безответственной перспективой даже гипотетическое обсуждение появления на Украине ракет Tomahawk.

При этом сенатор отметил важность того, что президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора напрямую донес до лидера США Дональда Трампа позицию Москвы по поставкам ракет Tomahawk Киеву. По его мнению, после этого диалога Трамп стал абсолютно отчетливо понимать последствия такого действия.

«Все-таки давайте раз и навсегда скажем всему миру: победить ядерную державу, нанести ядерной державе стратегическое поражение невозможно по определению», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога удалось достичь «большого прогресса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости