В Совфеде назвали поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

Косачев: Поставка Украине Tomahawk проложит прямой путь к ядерной войне

Поставка Украине ракетных комплексов Tomahawk проложит прямой путь к ядерной войне, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает «Интерфакс».

«Потому что когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ-то будет совершенно очевидным. Он будет ядерным», — обозначил Косачев.

Сенатор назвал совершенно безответственной перспективой даже гипотетическое обсуждение появления на Украине ракет Tomahawk.

При этом сенатор отметил важность того, что президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора напрямую донес до лидера США Дональда Трампа позицию Москвы по поставкам ракет Tomahawk Киеву. По его мнению, после этого диалога Трамп стал абсолютно отчетливо понимать последствия такого действия.

«Все-таки давайте раз и навсегда скажем всему миру: победить ядерную державу, нанести ядерной державе стратегическое поражение невозможно по определению», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога удалось достичь «большого прогресса».