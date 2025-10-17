В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты в целях безопасности

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты в целях безопасности. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Калуги, Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Позднее ограничения были введены также в аэропорту Краснодара. Таким образом, они затронули четыре воздушных гавани.

Накануне аэропорты Самары и Саратова также ограничивали полеты. Аналогичные меры вводились в аэропорту Тамбова.

Кроме того, с вечера 15 октября до 03.03 16 октября действовали аналогичные меры в аэропорту Волгограда.

