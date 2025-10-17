Наука и техника
09:42, 17 октября 2025Наука и техника

В зону СВО внедрили российских «Пластунов-ТТ»

«Известия»: В зону СВО начали внедрять российские транспортеры «Пластун-ТТ»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Об этом газете «Известия» сообщил гендиректор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По словам руководителя, по грузоподъемности легкий вездеход на шарнирно-сочлененной стальной раме сопоставим с «Газелью», однако по проходимости намного превосходит последнюю. «Если транспортер попал в колею, с помощью двух мощных гидроцилиндров поворачиваются передняя и задняя части, соответственно, передние и задние колеса одновременно выходят из колеи», — сказал гендиректор.

Издание уверяет, что «Пластун-ТТ» гораздо менее заметен для дронов противника, чем бронетехника, и перевозит гораздо больше, чем багги, а все комплектующие вездехода — российские. «Потому что привезти груз на фронт или эвакуировать личный состав — дорогого стоит. Были сделаны определенные шаги, и появилось такое техническое средство, состоящее из российских комплектующих», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В августе Сагымбаев рассказал РИА Новости, что российские войска могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров семейства «Пластун».

В декабре газета сообщила, что Вооруженные силы России начали получать легкие гусеничные вездеходы «Пластун-СН», оснащенные броней, выдерживающей попадание выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров 7,62-миллиметровой пули.

