15:23, 17 октября 2025Ценности

Внешность популярного в 1960-х певца на новых фото удивила фанатов

Мария Винар
Нил Даймонд и его супруга Кэти

Нил Даймонд и его супруга Кэти. Фото: Tom Cooper / Getty Images

Популярный в 1960 годах американский певец, автор песен и актер Нил Даймонд посетил благотворительный бал в Колорадо и подвергся обсуждению в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

84-летний исполнитель, который ранее работал с певицей Шер, предстал перед камерами в туфлях, классических брюках и пиджаке с кожаными лацканами. Кроме того, он подобрал к своему наряду черную рубашку и галстук такого же цвета. Его 55-летняя жена Кэти Макнил Даймонд, в свою очередь, предпочла облегающее бархатное платье с высоким горлом, оформленное орнаментом на груди и рукавах.

Читатели издания удивились изменившейся внешности артиста и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Я бы его ни за что не узнал, если бы мне не сказали, кто это», «Учитывая, что ему 84 года и он страдает болезнью Паркинсона, я думаю, что он выглядит довольно хорошо», «Выглядит неплохо для своего возраста», «В 1970-х он был красавчиком. Мне нравилась его волосатая грудь», «Стареть — отстой, но выглядит он очень хорошо», — высказывались фанаты.

Ранее сообщалось, что внешность финского певца и участника группы Bomfunk MC's Марло Снеллмана на новом фото удивила русскоязычную публику.

