Во Франции заявили о бешенстве Макрона из-за встречи Путина и Трампа

Филиппо: Макрон и фон дер Ляйен будут в бешенстве из-за встречи Путина и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будут в бешенстве из-за предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула!» — говорится в публикации.

Филиппо пояснил, что для европейских политиков и «евроястребов» встреча американского и российского лидеров в Венгрии станет унижением.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.