10:52, 17 октября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал подробности о расправе ВСУ над мирными жителями при эвакуации

Поддубный: ВСУ убили трех мирных жителей во время эвакуации у Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, украинские военнослужащие атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (украинское название — Покровск). В результате в одной из групп летальные ранение получили двое из шести мирных жителей, позднее при ударе дрона ВСУ не удалось спасти еще одного человека.

«Их вел наш коптер. Людей, пару собак и кошку, которая убежала в момент, когда боевики расправились с ее хозяйкой. Атаковали дроном. Женщину, которая многим отважнее, чем те скоты, которые навели на нее беспилотник. На кадрах хорошо видно, что все идущие люди с белыми флагами — мирные», — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ по Горловке в ДНР пострадали мирные жители. В их числе был ребенок.

