Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 17 октября 2025Забота о себе

Врач дала советы по правильной сдаче анализов крови

Врач Виньяс: Анализ на гормоны надо сдавать между третьим и шестым днем цикла
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

Врач Изабель Виньяс дала несколько советов по правильной сдаче анализов крови, которые помогут получить более точные результаты. Ее слова приводит издание El Economista.

Измерение уровня таких гормонов, как эстрогены, ЛГ, ФСГ, тестостерон, ДГЭА и пролактин, женщинам необходимо проводить между третьим и шестым днем менструального цикла, заявила Виньяс. Для мужчин, по ее словам, рекомендаций в этом случае никаких нет.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Если необходимо проверить уровень кортизола, то, по словам специалистки, делать это нужно либо рано утром, либо в 23:00. При этом перед анализом на уровень сахара в крови стоит воздержаться от еды на протяжении нескольких часов. Что касается гематокрита и мочевины, обезвоживание приводит к изменению этих показателей, поэтому не надо прекращать пить воду.

«Если вам предстоит измерить уровень КФК, трансаминаз, ЛДГ или креатинина, не занимайтесь интенсивными физическими упражнениями два-три дня, поскольку разрушение мышечных волокон может изменить эти показатели», — заключила Виньяс.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов рассказал о самых бесполезных анализах. Так, по его словам, лучше не проходить исследование мочи по Нечипоренко.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости