Экономика
12:18, 17 октября 2025Экономика

Ввоз иностранных самолетов в Россию призвали прекратить

Алиханов: РФ необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

России необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ведомства призвал отказаться от импорта самолетов, чтобы не создать диспаритет для собственного авиастроения.

По словам Алиханова, на развитие российской авиапромышленности могут направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — добавил он.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что до 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, в числе которых 230 российских. Эти цифры почти полностью совпадают с количеством выпущенных SSJ-100, которые эксплуатируются только в России. Основной проблемой самолетов остается двигатель SaM146, который был разработан специально для этой модели и больше не выпускается.

