Ввоз иностранных самолетов в Россию призвали прекратить

Алиханов: РФ необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов

России необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ведомства призвал отказаться от импорта самолетов, чтобы не создать диспаритет для собственного авиастроения.

По словам Алиханова, на развитие российской авиапромышленности могут направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — добавил он.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что до 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, в числе которых 230 российских. Эти цифры почти полностью совпадают с количеством выпущенных SSJ-100, которые эксплуатируются только в России. Основной проблемой самолетов остается двигатель SaM146, который был разработан специально для этой модели и больше не выпускается.