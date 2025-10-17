Бывший СССР
Зеленский встретился с производителем Patriot

Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями компании Raytheon
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе начавшегося визита в Вашингтон встретился с представителями военно-промышленной компании Raytheon, которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Стороны обсудили производственные способности компании Raytheon, возможные пути сотрудничества для укрепления ПВО и увеличения дальнобойных возможностей Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также обсудил с представителями компании возможность совместного американско-украинского производства вооружения.

Ранее в американской прессе сообщили, что разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина стал сюрпризом для Зеленского по его прибытию в Вашингтон. Отмечается, что украинский лидер в последние дни был весьма оптимистично настроен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить ракеты большой дальности Киеву.

