Женщина отправилась в поход в заповедник в Европе, пропала без вести и не выжила

Тело пропавшей без вести женщины нашли в природном заповеднике Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nicola Pulham / Shutterstock / Fotodom

Пропавшую без вести в походе женщину нашли в природном заповеднике Европы без признаков жизни. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в Илкстоуне, Великобритания. 35-летняя женщина, известная только как Шейла, надела черное платье, кроссовки и отправилась в Мэнор Флудс из своего дома в центре города, после этого она пропала.

15 октября выяснилось, что Шейла не выжила. В результате розыска офицеры нашли на территории заповедника ее тело. «Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», — сообщили в полиции Дербшира.

Ранее туристка с мужем отправились в Африку и пропала без вести. Последний раз женщину видели рядом с кишащим крокодилами озером.

