Частично уничтожено элитное подразделение ВСУ

На Днепропетровщине силы ВС РФ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В районе села Коломийцы Вооруженные силы России частично уничтожили элитное украинское подразделение «Скала». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Поражение было нанесено множественными ударами ФАБ-500 по местам расположения подразделения. «В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых», — говорит источник. Уточняется также, что украинское командование отказывается эвакуировать раненых, ссылаясь на высокие риски.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих.

