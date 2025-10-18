Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

Финская компания Paulig решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости изучив электронную базу Роспатента.

Уточняется, что заявки были поданы в ведомство 15 октября. В качестве заявителя указана компания «Ою Паулиг Финляндия Аб» (OY Gustav Paulig Ab). Ожидается, что под данным брендом компания планирует продавать в России кофе молотый, растворимый и в зернах, а также в пакетиках и в капсулах.

В марте 2022 года Paulig сообщила о намерении покинуть российский рынок в связи с началом российской специальной военной операции (СВО). В мае того же года компания завершила продажу бизнеса в стране. Среди компаний, покинувших Россию, — бренды Nordic и Nokia. Позднее руководитель отдела статистики таможни республики Олли-Пекка Пенттиля отметил, что в марте 2022 года на долю России приходилось 12,3 процента импорта Финляндии, а в ноябре доля сократилась до 3,6 процента.