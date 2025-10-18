Путешествия
19:26, 18 октября 2025Путешествия

Голого россиянина обнаружили бездыханным на балийской вилле

DetikTravel: Россиянина без одежды обнаружили бездыханным на балийской вилле
Алина Черненко

Фото: Velvet ocean / Shutterstock / Fotodom

Голого россиянина обнаружили бездыханным на полу на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает местное издание DetikTravel.

Уточняется, что мужчина с инициалами З.Д. снял виллу в деревне Переренан в районе Чангу. В день запланированного выезда, 14 октября, турист не явился к персоналу и не отвечал на его звонки. Сотрудникам пришлось взломать дверь и проникнуть в помещение самостоятельно.

На вилле балийцы нашли мужчину без одежды со следами рвоты на теле, лежащего на полу лицом вниз. По комнате были разбросаны лекарства, витамины, средства от комаров и остатки еды. На правом виске россиянина была небольшая рана, других следов насилия полицейские не выявили.

В настоящее время стражи правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают детали передвижения З.Д. с момента его прибытия на Бали.

Ранее отдыхавшую в Турции российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье. 69-летняя женщина по имени Ольга находилась в гостинице в районе Каргыджак.

