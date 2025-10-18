Мир
13:05, 18 октября 2025

ХАМАС не гарантировал разоружение

Член политбюро ХАМАС Наззал не гарантировал разоружение группировки
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Группировка ХАМАС не может гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе. Об этом в интервью Reuters заявил член политбюро движения Мохаммед Наззал.

«Я не могу ответить ни да, ни нет [на вопрос о разоружении]. Честно говоря, это зависит от характера проекта. Что означает проект разоружения, о котором вы говорите? Кому будет передано оружие?» — задался вопросами Наззал, добавив, что оружие помогло бы ХАМАС «сохранить контроль над безопасностью» в секторе Газа во время переходного периода.

Наззал подчеркнул, что разоружение и другие вопросы, которые будут обсуждаться на следующем этапе переговоров, касаются не только ХАМАС, но и других вооруженных палестинских группировок. Из-за этого, по его мнению, для выработки единой позиции потребуется более широкое обсуждение.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов уничтожить ХАМАС. По его словам, этот сценарий возможен в том случае, если радикальная группировка продолжит убивать людей вопреки мирному соглашению.

