20:59, 18 октября 2025

ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников

ХАМАС передаст сотрудникам Красного Креста тела еще двух израильских заложников
Алина Черненко

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передаст сотрудникам Красного Креста тела еще двух заложников из Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

Представители военного крыла ХАМАС уточнили, что в рамках соглашения об обмене пленными передача тел состоится 18 октября в 22:00 по местному времени. Место выдачи тел и имена заложников не разглашаются.

Ранее член политбюро ХАМАС Мохаммед Наззал заявил, что группировка не может гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе. Он добавил, что оружие помогло бы ХАМАС «сохранить контроль над безопасностью» в секторе Газа во время переходного периода.

