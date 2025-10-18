Спорт
Спорт
Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком

Канадский теннисист поругался с болельщиком на русском языке в Стокгольме
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Денис Шаповалов

Денис Шаповалов . Фото: Go Nakamura / Reuters

Канадский теннисист Денис Шаповалов на русском языке поругался с болельщиком в четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500 в шведском Стокгольме против Элиаса Имера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты,ру».

«Пошел ты! И че? И че ты хочешь? Иди сюда!» — сказал теннисист, обращаясь к болельщику. Затем теннисист попросил вывести фаната с корта. Что именно спровоцировало теннисиста, неизвестно.

Матч закончился победой канадца со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.

Шаповалов родился в 1999 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза. Когда ему было девять месяцев, семья переехала в Канаду. Теннисист является 23-й ракеткой мира.

