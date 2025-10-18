Командующий ВСУ оправдался за применение ракет в городах Украины

Командующий ВС ВСУ Кривоножко объяснил применение ЗРК над городами Украины

При использовании средств противовоздушной обороны иногда применяются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) над украинскими городами «из-за недостаточного количества ЗРК», заявил командующий Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Его слова приводит издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

Как отметил Кривоножко, такая практика распространилась, поскольку падение обломков влечет гораздо меньше последствий, чем «попадание ракеты с боевой частью».

16 октября сообщалось, что Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. Тем временем украинские чиновники признаются, что западные системы вооружений оказываются бессильными перед модернизированными российскими ракетами.

