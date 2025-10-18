Спорт
19:37, 18 октября 2025Спорт

«Краснодар» победил аутсайдера РПЛ

«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 43-й минуте счет открыл полузащитник Эдуард Сперцян. На 80-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Виктор Са.

Таким образом, после 12 матчей «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» является аутсайдером и занимает 13-е место с десятью очками.

В следующем матче «Краснодар» примет казанский «Рубин» 26 октября. Махачкалинское «Динамо» днем ранее на выезде сыграет с «Ростовом».

