Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:21, 18 октября 2025Путешествия

Молодожены приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену со связанными руками

Туристы из Марокко провели четыре дня со связанными руками в плену в Стамбуле
Алина Черненко

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Молодожены из Марокко приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену у афганцев. Об этом пишет издание Hürriyet.

По данным источника, 8 октября женщина вылезла из окна строящегося здания в районе автовокзала Алибейкей в Стамбуле и стала кричать по-арабски, прося помощи у прохожих. Свидетели сообщили о произошедшем полицейским, которые оперативно приехали на место и обнаружили упавшую со второго этажа иностранку с легкими травмами. Она заявила, что в этом здании находится и ее жених.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025

Стражи правопорядка освободили пару туристов и отвезли их в участок для допроса. Марокканцы признались, что они приехали в Стамбул четыре дня назад и были похищены злоумышленниками, которые связали им руки и ноги. Подозреваемые также звонили семьям молодоженов и требовали у них 18 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) за освобождение пары.

Сотрудники турецкого бюро по борьбе с вымогательством начали расследование и задержали 18-летнего гражданина Афганистана с инициалами З.Ш. В ходе обыска у него изъяли мобильные телефоны, принадлежащие похищенным марокканцам. Молодого человека заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Испании шведского туриста похитили и держали в плену ради выкупа. На мужчину надели наручники и устройство слежения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

    Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

    У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

    Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

    В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

    Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

    Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

    ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

    Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости