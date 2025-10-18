Молодожены приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену со связанными руками

Молодожены из Марокко приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену у афганцев. Об этом пишет издание Hürriyet.

По данным источника, 8 октября женщина вылезла из окна строящегося здания в районе автовокзала Алибейкей в Стамбуле и стала кричать по-арабски, прося помощи у прохожих. Свидетели сообщили о произошедшем полицейским, которые оперативно приехали на место и обнаружили упавшую со второго этажа иностранку с легкими травмами. Она заявила, что в этом здании находится и ее жених.

Стражи правопорядка освободили пару туристов и отвезли их в участок для допроса. Марокканцы признались, что они приехали в Стамбул четыре дня назад и были похищены злоумышленниками, которые связали им руки и ноги. Подозреваемые также звонили семьям молодоженов и требовали у них 18 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) за освобождение пары.

Сотрудники турецкого бюро по борьбе с вымогательством начали расследование и задержали 18-летнего гражданина Афганистана с инициалами З.Ш. В ходе обыска у него изъяли мобильные телефоны, принадлежащие похищенным марокканцам. Молодого человека заключили под стражу. Расследование продолжается.

