12:29, 18 октября 2025

На Украине остались недовольны итогами встречи Зеленского с Трампом

Железняк заявил о недовольстве на Украине итогами встречи Зеленского с Трампом
Алина Черненко

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

На Украине остались недовольны итогами встречи президента страны Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Судя по ряду однотипных абсолютно пустых постов "Слуг" ("Слуга народа" — украинская правящая партия — прим. "Ленты.ру") о поддержке переговоров и президента, наша делегация была не очень довольна результатом. Так что деталей от наших не особо ждать надо», — говорится в публикации.

Железняк также удивился, как быстро на Западе все детали переговоров и информацию о том, кто на кого повышал голос, «сливают в СМИ».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. По его словам, президент Украины и его европейские союзники пытались подвигнуть американского лидера на решительные действия, однако для США встреча была формальной.

    

